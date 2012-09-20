Міжнародна федерація журналістів підтримала колег в Україні
07:08, 20 вересня 2012Політика
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Міжнародна федерація журналістів та її регіональний підрозділ - Європейська федерація журналістів - засудили законопроект про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за наклеп.
Міжнародна федерація журналістів підтримала колег в Україні
Про це УНІАН повідомили у Незалежній медіа-профспілці України.
«Цей закон буде ще одним цвяхом у труну свободи слова України, - сказав президент Міжнародної федерації журналістів Джим Бомбела. - Ми закликаємо українських парламентаріїв ще раз подумати і відмовитися від регресивного кроку у минуле».
За словами президента Європейської федерації журналістів Арне Кьоніга, «цей закон спрямований на те, щоб змусити замовкнути критиків і припинити корупційні розслідування».
«Ми повністю підтримуємо членів нашої організації, які проводять кампанію з протидії цій загрозі своїй професії і демократії», - сказав А.Кьоніг
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