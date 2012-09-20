Міжнародна федерація журналістів підтримала колег в Україні

Про це УНІАН повідомили у Незалежній медіа-профспілці України.

«Цей закон буде ще одним цвяхом у труну свободи слова України, - сказав президент Міжнародної федерації журналістів Джим Бомбела. - Ми закликаємо українських парламентаріїв ще раз подумати і відмовитися від регресивного кроку у минуле».

За словами президента Європейської федерації журналістів Арне Кьоніга, «цей закон спрямований на те, щоб змусити замовкнути критиків і припинити корупційні розслідування».

«Ми повністю підтримуємо членів нашої організації, які проводять кампанію з протидії цій загрозі своїй професії і демократії», - сказав А.Кьоніг