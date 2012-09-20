Сьогодні до Януковича приїде Коморовський
20-21 вересня 2012 року відбудеться державний візит в Україну Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Згідно з програмою державного візиту, 20 вересня о 10:00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі Президента Польщі (вул. Банкова, 11, площа перед будинком Адміністрації Президента України).
О 10.20 планується зустріч Президента України Віктора Януковича з Президентом Республіки Польща Б.Коморовським у форматі «віч-на-віч».
Об 11.00 розпочнуться українсько-польські переговори під головуванням глав держав.
О 12:10 відбудеться зустріч Президентів України та Республіки Польща з представниками засобів масової інформації.
О 17:00 Президенти України та Республіки Польща візьмуть участь у заключній частині ХІ Економічного форуму «Україна-Польща» (Торгово-промислова палата України, вул. Велика Житомирська, 33).
21 вересня о 10:00 планується участь Президентів України та Республіки Польща у церемонії відкриття Міжнародного меморіалу жертв тоталітаризму на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».