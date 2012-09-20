ЗМІ: Колесниченко може достроково втратити посаду голови ВРЮ

Володимир Колесниченко може втратити посаду голови Вищої ради юстиції, до завершення своєї каденції у березні 2013 року.

Про це повідомляє газета «Закон і Бізнес», посилаючись на свої джерела у «високих суддівських колах». Ймовірну відставку В.Колесниченка джерела газети пов’язують із численними скандалами, що супроводжували його роботу на посаді, а також тим, що він втратив авторитет та той кредит довіри, що мав під час призначення на посаду.