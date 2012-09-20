ЗМІ: Колесниченко може достроково втратити посаду голови ВРЮ
14:08, 20 вересня 2012Політика
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На верхівці судової системи України відбуваються серйозні кадрові зміни. За Петром Пилипчуком (ВС) та Леонідом Фесенком (ВСС) керівну посаду може втратити Голова ВРЮ Володимир Колесниченко.
ЗМІ повідомляють, що під Колесниченком захиталося крісло, фото pn.mk.ua
Володимир Колесниченко може втратити посаду голови Вищої ради юстиції, до завершення своєї каденції у березні 2013 року.
Про це повідомляє газета «Закон і Бізнес», посилаючись на свої джерела у «високих суддівських колах». Ймовірну відставку В.Колесниченка джерела газети пов’язують із численними скандалами, що супроводжували його роботу на посаді, а також тим, що він втратив авторитет та той кредит довіри, що мав під час призначення на посаду.
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