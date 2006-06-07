Вітренко в Москві поскаржилася на Ющенка

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) Наталія ВІТРЕНКО вважає, що Україна окупована військами НАТО і США.

"Важливо, щоб в Росії знали правду про те, що відбувається в Україні, а відбувається окупація військами НАТО і США", - сказала вона сьогодні на прес-конференції в РІА «Новости».

Н.ВІТРЕНКО зазначила, що згідно з Конституцією України проведення військових навчань може відбуватися тільки за рішенням Верховної Ради. "Чотири рази поточного року до Верховної Ради вносилася пропозиція про проведення навчань. Кожного разу рішення не ухвалювалося. Фактично, військові навчання в Україні заборонені", - зазначила вона.

Кажучи про прибуття до Феодосії американського вантажного корабля, Н.ВІТРЕНКО заявила, що "йдеться не просто про військові навчання "Сі Бриз - 2006", які раніше проводилися на морі і не вимагали якоїсь споруди на суші, а про те, щоб створити базу", - сказала Н.ВІТРЕНКО.

Всю відповідальність за події, що відбуваються, лідер ПСПУ покладає на Президента країни Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, у Криму з кінця травня жителі Феодосії і представники деяких політичних сил – ПСПУ, КПУ, СДПУ(о) - протестують проти проведення військових навчань “Сі бриз - 2006”.

Ці навчання заплановані на липень-серпень цього року відповідно до Плану військової співпраці між Збройними Силами України і командуванням Збройних сил США в Європі. Крім збройних сил України і США, в цих навчаннях візьмуть участь військові ще з 15 країн. При цьому Росія також візьме в них участь як спостерігач - відповідний документ, підписаний міністром оборони РФ Сергієм ІВАНОВИМ, надійшов до українського оборонного відомства. Російські військовослужбовці брали участь як спостерігачі в навчаннях «Сі Бриз» і в попередні роки.

Водночас, 6 червня, Верховна Рада АРК оголосила Крим територією без НАТО.

ВР АРК зажадала припинити до ухвалення рішення Верховної Ради України незаконний допуск на територію Криму військ США, представників НАТО і ввезення інженерно-технічного і військового майна, а також відмінити проведення навчань "Сі Бриз-2006".