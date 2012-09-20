Азаров назвав «найпозитивнішу новину року»

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає найпозитивнішою новиною року збільшення народжуваності і зменшення смертності населення в країні.

Про це він повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook, коментуючи своє сьогоднішнє інтерв'ю центральним телеканалам.

“Сьогодні я в прямому ефірі відповідав на питання кількох наших каналів, а коли вже час закінчився, я їх запитав: "Чому ви не поставили питання про головні позитивні новини року?" Це про те, що за 8 міс. цього року народжуваність збільшилася на 20 тис. осіб, а смертність зменшилася на 2 тис. осіб. Хай це ще не так багато, але це вже позитивна тенденція”, - написав М.Азаров.

Він зазначив, що якщо раніше населення України скорочувалося, приблизно, на 200 тисяч осіб на рік, то зараз - на 100 тисяч.

“Так, це багато, це дуже багато, але це вже удвічі менше, ніж було ще кілька років тому. І цьому позитивному чиннику можна було б порадіти”, - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, чисельність населення України за липень 2012 р. скоротилася на 36 тисяч 683 особи (0,08%) і станом на 1 серпня становила 45 млн 560 тис. 272 особи.

За даними Держстату, у першому півріччі 2012 року Україна досягла найкращого з 2006 року показника народжуваності - 298 330 осіб.

Одночасно показник смертності у січні-липні 2012 року становив 395 628 осіб, що також є найменшим показником за останні чотири роки.

Разом з тим чисельність населення збільшилася на 23 933 особи за рахунок мігрантів.

У 2011 році чисельність населення України скоротилася на 0,3%, порівняно з 2010 роком, і на 1 січня 2012 року становила 45,63 млн осіб.

Уряд планував у 2011 році провести перепис населення, проте переніс його на початок 2013 року.

Перший і поки що єдиний перепис у незалежній Україні був проведений 2001 року. Тоді чисельність населення України становила 48,457 млн осіб. До цього українців переписували ще у складі СРСР у 1989 році. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.