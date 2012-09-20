ЦВК обіцяє розповісти як рахувати голоси на виборах
22:50, 20 вересня 2012Політика
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Центральна виборча комісія своїми постановами затвердила два роз’яснення для дільничних та окружних виборчих комісій.
Члени виборчої комісії проводять підрахунок голосів, фото з архіву УНІАН
Роз'яснення стосуються порядку підрахунку голосів та складення протоколів про підрахунок голосів та про підсумки голосування у межах однієї виборчої дільниці, одного одномандатного виборчого округу за партійними списками і за кандидатів-мажоритарників.
Як передає кореспондент УНІАН, ці два документа були затверджені сьогодні на засіданні ЦВК.
Роз’яснення надані через деякі особливості підрахунку голосів у зв’язку з ухваленням нового закону про вибори народних депутатів, відповідно до норм якого ЦВК організує та проводить вибори до парламенту. Згодом ці два роз’яснення в повному обсязі будуть оприлюднені на офіційному сайті ЦВК.
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