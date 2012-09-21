Кандидати заявляють про масові фальсифікації при формуванні комісій

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Самовисуванець Дмитро Войцех розповів, що про дату та час проведення жеребкування не повідомили довірених осіб багатьох кандидатів, а також офіційних спостерігачів та самих членів окружної виборчої комісії. За його словами, жоден з його довірених осіб після прибуття на місце не змогли потрапити в зал. “Виставили охорону, все провели дуже швидко”, – заявив кандидат. Він додав, що міліція, яка прибула на виклик, не спромоглася встановити тих осіб, які перешкоджали кандидатам та їх помічникам потрапити на засідання.

Кандидат від партії “Батьківщина” В’ячеслав Кутовий заявив, що він також не зміг потрапити на процедуру жеребкування. Посилаючись на свідчення присутніх, він заявив, що процедура пройшла з порушеннями, зокрема, використані при жеребкуванні номерки відрізнялись один від одного.

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Кандидати переконані, що до фальсифікацій причетний кандидат від Партії регіонів у цьому окрузі Петро Мельник. Представник партії “УДАР” Ярослав Місяць заявив, що блокували доступ до приміщення., де відбувалось голосування, представники саме цього кандидата, зокрема студенти Національного університету державної податкової служби України, ректором якого є П.Мельник. Я.Місяць заявив, що “керував їх діями радник П.Мельника, а технічну підтримку забезпечували викладачі”.

За словами координатора громадського руху "Чесно" у Києві та Київській області Володимира Лесика, «П.Мельник знає, що не має підтримки серед мешканців міста Ірпінь, де розташований цей округ, а тому з метою будь що здобути перемогу примушує до незаконних дій своїх підлеглих». В.Лесик сказав, що в результаті сфальсифікованого жеребкування до складу дільничних комісій потрапили лише кандидати, які підконтрольні П.Мельнику.

У свою чергу висуванець партії Українська платформа “Собор” Євген Жовтяк заявив, що номерків у скрині для жеребкування було не необхідні 60, а лише 28. За його словами, таким чином незалежні кандидати взагалі не були допущені до жеребкування, а “перемогли” лише “технічні кандидати”. Він додав, що всі вони мають прямий або непрямий стосунок до університету податкової служби, тобто є нинішніми або колишніми його працівниками чи студентами. За його словами, голова комісії одразу після формування комісії перейшов до зачитування «вже готових списків конкретних людей, що стали членами кожної дільничної комісії від суб’єктів, що «виграли» «жеребкування». «Ніхто не пояснив, яким чином були зведені в один список по кожній дільниці лише члени ДВК від суб’єктів, які щойно виграли «жеребкування» та звідки з’явилися друковані списки, що складені лише із членів ДВК від переможців «жеребкування»», - сказав Є.Жовтяк і додав, що на таку роботу мала бути оголошена перерва для підготовки списків.

Відтак, кандидати у депутати за фактом цих подій звернулись зі скаргою до Центральної виборчої комісії, вони вимагають визнати жеребкування недійсним і призначити нове. Також кандидати звернулись до прокуратури з проханням розслідувати викладені ними факти.

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Як повідомляв УНІАН, кандидат П.Мельника вже звинувачували у незаконних діях під час виборчої кампанії, зокрема в тому, що він змусив велику кількість студентів і працівників свого вишу з інших регіонів написати заяви про тимчасову зміну місця голосування, аби вони приїхали і проголосували за його кандидатуру на території округу №95.