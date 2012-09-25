Мірошниченко каже, що відповідає за позицію Януковича щодо «наклепу»

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це депутат заявив сьогодні, виступаючи на конференції, організованій Європейським політичним центром та фондом “Українська політика”.

“Ми продовжуватимемо боротьбу, щоб цей закон не був проголосований у другому читанні”, - сказав він.

“Це – наша позиція, це – позиція Президента, і тут я можу відповідати за його точку зору”, - додав депутат.

Разом з тим, відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, чи може він відповідати за свою картку (раніше сам Ю.Мірошниченко визнав, що особисто не голосував за закон про наклеп, однак його картка проголосувала – УНІАН), депутат сказав: “Не завжди”.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент схвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається відновити кримінальну відповідальність в Україні за наклеп. Закон передбачає покарання до 5-ти років обмеження волі.

ОБСЄ, Рада Європи, Єврокомісія та низка депутатів Європарламенту висловили стурбованість намірами Верховної Ради відновити кримінальну відповідальність за наклеп, і закликали українських депутатів відмовитися від цієї ідеї.