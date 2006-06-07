Об’єднання «Стабільність в Україні» в кулуарах ВР вирішуватиме як провести екстрену сесію

О 15.00 у ВР розпочнеться перше засідання міжфракційного об’єднання «Стабільність в Україні» Київ. 7 червня. УНІАН. Сьогодні о 15.00 у Верховній Раді розпочнеться перше організаційне засідання міжфракційного об’єднання народних депутатів України «Стабільність в Україні» (вул. Грушевського, 5, зала № 5, ліва сторона кулуарів ложі преси). Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, вхід за картками акредитації через 9-й під’їзд.

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