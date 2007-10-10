У БЮТ підозрюють, що Ющенко хоче керувати Кабміном

"Наша Україна–Народна самооборона" і БЮТ сформували спільні робочі групи і доручили їм розробити ключові документи, зокрема нову редакцію закону "Про Кабінет міністрів". За інформацією Комерсант-Україна, НУНС наполягає на реалізації раніше неврахованих пропозицій президента. З деякими з них в БЮТ не згодні.

"Ми зараз працюємо над текстом. Є багато позицій, по яких наші підходи і підходи `Нашої України` ідентичні. Але є, природно, і деякі відмінності", - цитує видання слова одного з членів робочої групи Сергія Саса (БЮТ).

В той же час представник НУНС в робочій групі Микола Оніщук заявив, що більшість змін до діючого закону "Про Кабінет міністрів" будуть засновані на пропозиціях президента, раніше внесених на розгляд парламенту.

Найбільш спірною виявилася пропозиція голови держави і НУНС врегулювати взаємини Кабінету міністрів з Радою національної безпеки і оборони – відновити формулу, за якою рішення Радбеза, прийняті в межах його повноважень, є обов`язковими для виконання. У той же час згідно чинному закону про Кабмін, посадовці РНБО, секретаріату президента, а також "консультативні, дорадчі і інші допоміжні органи і служби, створені президентом, не мають права давати доручення Кабінету міністрів і членам уряду, а також втручатися в їхню діяльність".

У БЮТ дану ініціативу Ющенка та НУНС розглядають не інакше як "спробу президента через апарати РНБО і СП підпорядкувати собі Кабмін" і вважають неприйнятними.

Комерсант-Україна нагадує, що Верховна рада ухвалила закон "Про Кабінет міністрів", не підтримавши жодної з 42 запропонованих президентом поправок. Тоді глава держави не підписав цей документ і повернув його на повторний розгляд. Проте за участі депутатів від БЮТ вето президента було подолано. При цьому поправки голови держави були враховані у спотвореній формі або взагалі проігноровані.