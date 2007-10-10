У ПР пропозицію Тимошенко вважають “дурною”

Партія регіонів відмовляється прийняти пропозицію про надання їй ряду керівних посад в парламенті і органах виконавчої влади, зроблену Юлією Тимошенко після круглого столу за участю президента. У ПР вважають, що ця пропозиція "не має сенсу", оскільки опозиція взагалі не повинна входити у виконавчу владу. Такої ж думки дотримуються і представники блоку "Наша Україна–Народна самооборона", де вважають, що пропозицію БЮТ "необхідно відкоригувати".

"Юлія Володимирівна перебільшує свій статус, коли робить нам такі пропозиції. Обговорювати формат співпраці опозиції і коаліції можна тільки після їхнього створення. Партія регіонів не може вважатися опозицією, оскільки вона набрала найбільше число голосів і зараз докладає всіх зусиль для формування коаліції. Можливо, Юлії Тимошенко доведеться самій реалізовувати свої пропозиції як опозиціонера", - заявив Комерсант-Україна кандидат в народні депутати від ПР Юрій Мірошніченко.

Але навіть якщо Партія регіонів і піде в опозицію, "регіонали" не мають наміру приймати пропозицію лідера БЮТ. "Вона, м`яко кажучи, дурна. Яким чином заступник міністра або голови обласної держадміністрації зможе контролювати міністерство або облдержадміністрацію?" – дивується кандидат в народні депутати Василь Хара. За його словами, опозиція не має входити до виконавчої влади. "Інакше доведеться взяти на себе відповідальність за упущення влади", - відзначає пан Хара. Цю думку розділяє його колега Михайло Чечетов: "Немає сенсу звалювати на себе відповідальність за провали "помаранчевої" коаліції".

Пропозиція Тимошенко викликала деяке збентеження і в НУНС, відзначає видання. Зокрема, кандидат в народні депутати Тарас Стецьків вважає, що слова лідера БЮТ "необхідно відкоригувати". "Інтегрувати заступника міністра від опозиції у виконавчу владу – означає породити конфлікт між ним і міністром від влади", - вважає Стецьків.

Нагадаємо, після круглого столу в секретаріаті президента Юлія Тимошенко заявила про можливість надати опозиції посади віце-прем`єра, голови Рахункової палати, голів ряду парламентських комітетів, заступників голів районних і обласних держадміністрацій, а також призначити по одному представникові в наглядові ради держпідприємств, держбанки і набсовет НБУ.