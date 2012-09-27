Фесенко: Опозицію і Кличка намагаються посварити за допомогою соціологів

Директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає, що на сьогодні деякі соціологічні служби навмисно використовують для заниження рейтингу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» та підвищення рейтингу «УДАР», аби розпалити між ними «війну».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Фесенко заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Чи випереджає «УДАР» Об’єднану опозицію - я не впевнений. Але те, що намагаються занизити рейтинг Об’єднаної опозиції, у мене така підозра є», - сказав політолог.

На його думку, це вигідно, в першу чергу, опонентам об’єднаної опозиції.

«Кому це вигідно? Я думаю, що їх головному опоненту, що намагається таким чином досягти одразу декількох цілей», - сказав В.Фесенко.

Мета таких дій, на думку політолога, - заниження рейтингів Об’єднаної опозиції, зіткнення Об’єднаної опозиції та «УДАРу», або спровокувати між ними війну, а також - дискредитація деяких соціологічних служб.