Опозиція вимагає вже завтра скасувати скандальний «наклеп»

Опозиційні фракції вимагають від парламенту завтра першим питанням розглянути проект постанови про скасування рішення щодо ухвалення в першому читанні законопроекту, яким передбачається введення кримінальної відповідальності за розповсюдження наклепу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін заявив сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Ми категорично вимагаємо, щоб цей законопроект завтра першим питанням було скасовано», - сказав А.Кожем’якін.

За його словами, нині дуже дивною виглядає позиція деяких депутатів від більшості, які заявляють, що не знали за що голосували.

«Сьогодні всі по черзі кажуть, що натискали кнопки за своїх колег. Але треба чесно сказати, що хотіли наїхати на свободу слова, на журналістів», - сказав А.Кожем’якін.

У свою чергу лідер фракції НУ-НС Микола Мартиненко зауважив, що його фракція також підтримує вимогу щодо скасування законопроекту про наклеп.

«Ми вимагаємо скасувати цей законопроект, яким влада намагається закрити рота суспільству», - сказав М.Мартиненко.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ та депутатів Європарламенту, а також низку протестів з боку журналістської спільноти.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в першому читанні законопроекту щодо криміналізації наклепу.

Однак, як заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Сергій Сас, В.Журавський не має права сам відкликати свій проект закону і тепер Верховна Рада має визначатися щодо його долі.

С.Сас зауважив, що якщо йти за регламентом, то цей законопроект має розглядатися в сесійній залі в другому читанні і саме за результатами розгляду має ухвалюватися рішення про його відхилення.

Сьогодні біля Верховної Ради України проходить акція журналістів та політиків проти прийняття закону про посилення відповідальності за розповсюдження наклепу.