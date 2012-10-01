Тюремники кажуть, що Луценко їм на здоров'я не скаржився

Державна пенітенціарна служба України спростовує заяву дружини екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірини про різке погіршення стану здоров’я її чоловіка, який відбуває покарання у Менській виправній колонії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС, останнім часом у ЗМІ поширюються коментарі І.Луценко стосовно начебто різкого погіршення стану здоров’я та перебування протягом трьох останніх днів засудженого Ю.Луценка в медичній частині Менської виправної колонії (№ 91).

Відомство офіційно повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності, а також інформує, що засуджений Ю.Луценко по медичну допомогу протягом останніх днів до медперсоналу колонії взагалі не звертався.

«Будь-яких скарг, побажань чи заяв від самого засудженого на адресу медичного персоналу чи адміністрації установи також не надходило», - наголосили в ДПтС.

У відомстві додали, що поширення неправдивої інформації вважають черговим намаганням дискредитувати співробітників пенітенціарної системи та зокрема працівників Менської виправної колонії (№91).

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко з грудня 2010 року до 31 серпня 2012 року утримувався в Лук’янівському СІЗО. Він тривалий час голодував на знак протесту проти рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення. Після голодовки стан здоров'я Ю.Луценка погіршився, зокрема, у нього хвора печінка і підшлункова залоза. Лікарі діагностували у екс-міністра функціональний гепатит.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку.

17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у президенти Віктора Ющенка.

Нині він відбуває покарання у Менській виправній колонії.

І.Луценко неодноразово заявляла про погіршення стану здоров’я її чоловіка.