Експерти: виборчий бар'єр подолають чотири партії (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати експертного опитування, представлені на прес-конференції у Києві.

При цьому думки експертів майже поділилися щодо першості Партії регіонів чи ВО «Батьківщина» і щодо третього місця «УДАРу» чи КПУ.

Менше половини експертів прогнозують проходження до Верховної Ради ВО «Свобода» і лише четверо з 49 – потрапляння у парламент партії Наталії Королевської «Україна - Вперед!»

На думку більшості експертів, найуспішніше виборчі кампанії проводять КПУ, «УДАР» та Партія регіонів. Разом з тим виборчі кампанії партії «Україна - Вперед!», «Батьківщини» та партії «Наша Україна» експерти вважають найменш успішними.

Найкращу виборчу програму, на думку експертів, має партія «УДАР Віталія Кличка». На другому місці – «Батьківщина». Проте значна частина експертів вказала, що жодна партія не має гарної виборчої програми.

Абсолютна більшість експертів вважає, що найкращі фінансові можливості має Партія регіонів, а також партія «Україна - Вперед!». Так само абсолютна більшість експертів вважає, що саме Партія регіонів має найбільший адміністративний ресурс.

Найкваліфікованішу команду, на думку експертів, мають Партія регіонів, «УДАР» і «Батьківщина».

«Брудні» методи та технології щодо політичних суперників найбільше застосовує Партія регіонів. Інші партії згадувалися експертами у 5 разів рідше.

На переконання експертів, партійна система України в основному або зовсім не відповідає демократичним стандартам. Ця невідповідність передусім проявляється у тісному зв'язку партій з олігархічними структурами, відсутності ідеології та чіткої програмної складової. Серед інших факторів недемократичності партійної системи в Україні експерти зазначили непрозорість фінансування партій, відсутність комунікації із громадянами та внутрішньопартійної демократії.

Опитування експертів проводив фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва з 24 по 28 вересня 2012 року. Всього було опитано 49 експертів.