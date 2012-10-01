З Партії регіонів виключили депутата

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного відділення ПР, також облорганізація клопоче про виключення з партії народного депутата Валерія Коновалюка.

Зокрема, на засіданні виконкому Донецької облорганізації ПР 27 вересня було заслухано інформацію голови контрольної комісії, народного депутата Олександра Касянюка «Про порушення членами партії Винниченком С.В. і Коновалюком В.І. Статуту Партії регіонів».

У прес-службі уточнили, що однопартійці звинуватили С.Винниченка і В.Коновалюка в «самовільному висуненні в округах й відмові підтримати кандидатів, висунутих з'їздом партії по одномандатних виборчих округах ( округи №51 і №60)».

В результаті розгляду питання, виконком ДОО ПР ухвалив рішення виключити з лав партії депутата Донецького обласного Сергія Винниченка «за порушення Статуту партії, невиконання партійних рішень, дискредитацію Партії регіонів, завдання своєю діяльністю шкоди репутації партії».

Цим же рішенням виконкому С.Винниченка позбавлено повноважень члена Ради Горлівської міської організації ПР.

Крім того, виконком ДОО ПР ухвалив рішення клопотати перед політрадою партії про виключення з лав партії народного депутата В.Коновалюка за аналогічну провину.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник Донецького обласного виборчого штабу ПР, народний депутат О.Касянюк заявляв, що на найближчій політраді В.Коновалюк буде виключений із лав ПР за порушення партійної дисципліни.