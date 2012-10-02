Freedom House назвав "наклеп" чітким і узгодженим наступом на ЗМІ

Як повідомляє ЛігаБізнесІнформ, за даними прес-служби організації, президент Freedom House Девід Креймер заявив: «В ініціативі криміналізації наклепу ми бачимо чіткі й узгоджені зусилля, спрямовані на обмеження свободи слова і вільного висвітлення виборчої кампанії в Україні».

«Мало того, залежність судової влади від уряду і недавній сплеск політичних переслідувань викликає сумнів у тому, що з журналістами в Україні поводитимуться справедливо», - зазначив він.

Президент Freedom House вважає, що Європа не повинна закривати очі на останні події в Україні.

«Європейські партнери України повинні поставити питання руба, засудити ці тривожні події і дати зрозуміти, що в Європі немає місця для залякування і переслідування ЗМІ», - сказав Д.Креймер.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону, яким передбачено кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону було внесено народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також протести журналістів.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

1 жовтня біля Верховної Ради пройшла акція журналістів і політиків проти ухвалення закону про посилення відповідальності за поширення наклепу.

Сьогодні, 2 жовтня, о 10.00 напроти будівлі ВР розпочнеться друга протестна акція журналістів і громадян проти цього законопроекту.