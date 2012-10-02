Третьяков: Правляча партія боїться втратити владу у Києві

Партія влади намагається відтягнути вибори мера Києва у часі, тому що боїться перемоги кандидата від демократичних сил. Для цього використовуються прогалини в законодавстві. Про це в інтерв'ю журналістам заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков. "Те, що парламент найближчим часом не розглядатиме питання про призначення виборів мера Києва, демонструє страх правлячої партії втратити владу у столиці", - впевнений Олександр Третьяков. "Так, на жаль, у Конституції та інших законах не встановлені строки, протягом яких Верховна Рада повинна призначити дату позачергових виборів, - сказав політик, - але ніде в законодавстві навіть мови немає про те, що треба підміняти місцеве самоврядування режимом ручного управління Києвом за вказівкою з Банкової". Крім того, на думку Олександра Третьякова, на виборах до Верховної Ради влада має намір обкатати схему фальсифікацій, тиску та адміністративного ресурсу з прицілом на вибори мера. Народний депутат упевнений, що питання про дату виборів мера Києва принципово має розглядатися в єдиній зв'язці зі змінами до законодавства, які передбачають проведення виборів мера столиці в 2 тури, скасування посади голови КМДА, повернення районних рад, зміни до Бюджетного кодексу, які повертатимуть до столичного бюджету 7 млрд гривень щорічно. Як відомо, спікер Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що найближчим часом у парламенті не будуть розглядати питання про призначення виборів мера Києва. Член фракції БЮТ-Батьківщина Ольга Боднар в свою чергу заявила, що комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування ВР рекомендує провести вибори мера навесні 2013 року. Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.