Янукович каже, що виправдувальних вироків стане більше
15:29, 02 жовтня 2012Політика
1060 0
Президент України Віктор Янукович упевнений, що реформування правоохоронних органів в Україні приведе до збільшення кількості виправдувальних вироків.
Віктор Янукович хоче більше виправдувальних вироків
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Координаційної ради генеральних прокурорів країн-учасниць СНД.
Кажучи про проведення реформ в Україні, зокрема, про ухвалення Кримінального процесуального кодексу, В.Янукович зазначив, що час, коли в країні виноситься лише 2% виправдувальних вироків, пройшов.
«Міжнародна практика говорить, що відсоток виправдувальних договорів (вироків – УНІАН) повинен бути не менш як 15%», - сказав Президент.
В.Янукович підкреслив, що сьогодні в Україні здійснюються дуже важливі кроки в питаннях зміни законодавства, які, на його думку, принесуть істотну користь суспільству і наблизять Україну до європейських стандартів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter