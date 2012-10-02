Янукович каже, що виправдувальних вироків стане більше

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Координаційної ради генеральних прокурорів країн-учасниць СНД.

Кажучи про проведення реформ в Україні, зокрема, про ухвалення Кримінального процесуального кодексу, В.Янукович зазначив, що час, коли в країні виноситься лише 2% виправдувальних вироків, пройшов.

«Міжнародна практика говорить, що відсоток виправдувальних договорів (вироків – УНІАН) повинен бути не менш як 15%», - сказав Президент.

В.Янукович підкреслив, що сьогодні в Україні здійснюються дуже важливі кроки в питаннях зміни законодавства, які, на його думку, принесуть істотну користь суспільству і наблизять Україну до європейських стандартів.