Литвин прогнозує агресивний фініш парламентських виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

«У нас буде бурхливий і вкрай агресивний фініш виборів. Тим більше, що апріорі нагнітається думка, що ці вибори будуть нечесними і недемократичними», - сказав В.Литвин.

За його словами, під час зустрічей зі спостерігачами зазначає, що навіювання цієї думки є вкрай небезпечним.

«З точки зору міжнародного сприйняття парламентських виборів в Україні вони опинилися у ситуації певної міжнародної презумпції винуватості не стільки завдяки діям влади, а тих, хто опонує владі», - сказав В.Литвин, додавши, що це й інститути громадянського суспільства, і різні центри.

«Мені здається, що останній удар буде нанесений в останні дні. Намагання зламати настрої людей, схилити їх на свою сторону», - додав В.Литвин.

За словами голови ВР, він з тривогою спостерігає за цим процесом і побоюється, щоб не було якихось провокацій, оскільки «ставки на цих виборах є надзвичайно високими».