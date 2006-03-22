Блок ”Пора-ПРП” вимагає розслідування

Блок Віталія Кличка “ПОРА-ПРП” вимагає терміново об’єктивно розслідувати поранення працівником міліції активіста “Пори”. Про це наголошується у переданій УНІАН заяві Київського міського штабу Блоку Віталія Кличка “ПОРА-ПРП”.

“22 березня 2006 року о 1.35 у місті Київ по вул. Горького 150а співробітник МВС України Олександр ШУМЕЙКО тяжко поранив із табельної вогнепальної зброї сімнадцятирічного активіста громадянської партії “Пора” студента Національного аграрного університету Олександра ГЛОБЕНКА”, зазначається у документі.

Міський штаб блоку В.Кличка наголошує, що причиною переслідування юнака стало лише те, що він із напарником розклеював листівки «ПОРА за Кличка!».

Правоохоронець вистрілив у спину О.ГЛОБЕНКУ, коли він лежав обличчям вниз і не виявляв ніякого спротиву, тоді як міліціонер намагався одягнути на нього наручники.

“Члени оперативної групи Голосіївського районного управління міліції, які прибули на місце події, також грубо порушили норми чинного законодавства. Вони не лише відмовилися пред’явити свої посвідчення представникам Київської організації “Пори”, та ще й намагалися приховати сліди злочину. Крім того, міліціонери з райуправління не взяли під охорону місце злочину, покинули без нагляду речові докази, не взяли під варту самого міліціонера”, сказано у заяві.

Юнакові, що постраждав від дій міліціонерів, які перевищили свої службові повноваження, було зроблено термінову операцію. Нині О.ГЛОБЕНКО перебуває у реанімаційному відділенні однієї з київських лікарень. В результаті трагедії він втратив 4 літри крові і потребує донорської допомоги.

Члени Блоку Віталія Кличка “ПОРА-ПРП” вважають, що “передвиборча обстановка в Києві дуже напружена. Керівництво київської міліції балотується в депутати до Київради. Відтак всі мирні дії опонентів, передбачені законом про вибори, зокрема, в частині поширення агітації, сприймаються як дії ворога, а сам демократичний виборчий процес – як війна”.

“Київська міліція замість того, аби надійно охороняти громадський порядок, стала учасником політичного процесу. Стрільба міліціонера у беззахисного сімнадцятирічного хлопця, який не порушував громадського порядку, вказує на те, що обстановка в органах правопорядку нездорова. Міський штаб Блоку Віталія Кличка “ПОРА-ПРП” вимагає терміново об’єктивно розслідувати цей трагічний випадок”, підкреслюється у заяві Блоку В.Кличка.

Лідер громадянського блоку “ПОРА-ПРП”, кандидат на посаду Київського міського голови Віталій КЛИЧКО перебуває у лікарні поруч з юнаком. Штаб блоку докладає зусиль до організації донорської допомоги.