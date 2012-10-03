Азаров побажав учителям терпіння й оптимізму і пообіцяв накинути зарплату

Зарплата вчителів в Україні до кінця 2012 року зросте до 3 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

"Перша неділя жовтня – це День учителя. За кілька днів ми будемо вітати наших освітян. Чудово, що існує таке свято, коли вчитель встає на п'єдестал пошани і поваги. Адже це не тільки людина, яка несе знання і мудрість. Вчитель також виконавець самої почесної місії на землі - дарувати духовність і мораль молодому поколінню. День вчителя вже давно по-справжньому всенародне свято. Кожен з нас був учнем і у кожного залишився в пам'яті улюблений учитель і педагог, вдячність до якого ми зберігаємо в своїй душі", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що вимоги до вчителя, до педагога, до наставника завжди були, є і будуть високими. На думку глави уряду, сьогодні вчитель повинен бути не тільки професійно грамотним, володіти новітніми засобами та методиками навчання, а й усвідомлювати суть глибоких змін, які йдуть у суспільстві.

"Сьогодні як ніколи важливо навчити дітей самостійно мислити, приймати рішення і нести відповідальність за свій вибір. Ваше і наше завдання - допомогти їм стати гідними громадянами України", - підкреслив М.Азаров.

Він побажав всім вчителям напередодні їх свята доброго здоров'я і благополуччя, терпіння й оптимізму, успіхів в їх нелегкій, але такій важливій праці.

Також М.Азаров заявив, що уряд постійно працює над покращенням престижності праці педагога, вирішенням тих актуальних питань, які б у повній мірі дозволили їм реалізувати свій викладацький та творчий потенціал. Серед них, насамперед, - це підвищення рівня оплати праці педагогів. Наприклад, зазначив прем’єр, середньомісячна заробітна плата вчителя 1-ї категорії із 2009 року вже зросла на 1 тис. 200 грн (майже в 1,7 рази). На кінець 2012 року вона складе майже 3 тис. грн, а до кінця наступного – наблизиться до 3,5 тис., пообіцяв М.Азаров.