Політолог: ПР потрібен союзник

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко під час прес-конференції щодо майбутнього політичних партій після парламентських виборів.

Він зазначив, що Партія регіонів, скоріш за все, буде на першому місці за результатами голосування за партійними списками. «Більше всього у них буде депутатських мандатів, думаю, близько 200. Навряд чи буде однопартійна більшість», - сказав він і додав, що стабільне перше місце ПР означає, що вона має стабільного виборця.

При цьому В.Фесенко припустив, що за результатами виборів за партійними списками «три опозиційні сили, включно зі «Свободою», отримають понад половину голосів виборців».

Водночас політолог відзначив, що не є оптимістом щодо високої явки виборців. «У великих містах явка, на мій погляд, буде не дуже висока. Але припускаю штучне посилення явки виборців, як це було у другому турі президентських виборів», - сказав він.

У свою чергу експерт-соціолог Євген Копатько повідомив, що наразі дослідження вказують на те, що голосувати планують прийти понад 60% виборців. Експерт додав, що явка залежить від активності усіх політичних гравців та стимулювання виборців прийти, аби їхній голос не пропав.

«Ще є один фактор – це технічне забезпечення виборчого процесу. Якщо виборці приходять на вибори і бачать там кілометрову чергу, вони можуть розвернутися і піти, як це уже неодноразово було в перебігу виборчих кампаній», - відзначив керівник Інституту української політики Костянтин Бондаренко.