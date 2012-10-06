Політолог: гомосексуалізмом ВР відволікає увагу від виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Гарань сказав на прес-конференції.

За його словами, місце цього законопроекту у відносинах з ЄС є дуже незначним.

«Чому він був ухвалений саме зараз? А про що ще говорити напередодні виборів партії влади? Про мову вже відіграли. Все це відволікає увагу. Це, так би мовити, політтехнологія», - сказав він.

О.Гарань зазначив, що основна проблема у відносинах України з ЄС - це відсутність верховенства права і те, що Україна стає недемократичною країною.

«А проблема сексуальних меншин - це невеличка проблема на цьому тлі. Її можна вирішувати поступово. Це ж не є проблема, від якої залежить або ми станемо членами ЄС, або ні», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)».

За дане рішення проголосували 289 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів «Про захист суспільної моралі», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу» та Кримінального кодексу заборонити пропаганду гомосексуалізму та встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони.

Також пропонується встановити відповідальність за дії, які пропагують стосунки сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ чи використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму.

Відповідно до законопроекту, ввезення в Україну товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості, гомосексуалізм карається штрафом до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років з конфіскацією товарів.

Ті ж самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують гомосексуалізм, караються штрафом до 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років з конфіскацією кіно- та відеопродукції.