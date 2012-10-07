Турчинов каже, що відчуває неприховану образу від декого зі своїх колег

Про це О. Турчинов заявив в інтерв’ю 5-му каналу в суботу, відповідаючи на запитання, чому деякі з представників опозиції не потрапили до прохідної частини виборчого списку, або взагалі змушені балотуватися як самовисуванці.

«Я хочу сказати, що коли для когось принципово в житті буде отримати мандат, буває така ситуація, я готовий буду покласти свій мандат для того, щоб людина могла його отримати, просуваючись по списку», - запевнив О.Турчинов.

При цьому політик зауважив, що нині в списку залишаються дуже багато людей, які в опозиції були завжди і довели, що вони є альтернативою владі.

О.Турчинов додав, що при формуванні списків враховували нарікання багатьох людей, що в політиці немає нікого нового і «всі варяться в своєму котлі».

«Тому у нас сьогодні безумовно разом з перевіреними ветеранами партії є багато і молодих людей», - сказав він.

О.Турчинов запевнив, що опозиція не відмовлялася від жодного свого представника у парламенті і багатьом було запропоновано балотування по мажоритарних округах.

«Ми запропонували балотуватися по своїх округах…Список не є безмежним, і бажано було би включити всіх. В той же час треба виборювати перемогу на округах», - сказав він.

О.Турчинов визнав, що від декого зі своїх колег відчуває неприховану образу.

В той же час, він додав, що не є депутатом вже багато років і не відчуває від цього дискомфорту.

«Так, є проблеми. Проблеми тільки в тому, що тебе можуть в будь-яку мить обшукати і затримати. Але немає дискомфорту, що у тебе немає мандату і ти вже людина другого сорту. Коли люди борються не за країну, а за мандат, їм потрібно до себе уважніше придивитися», - наголосив О.Турчинов.