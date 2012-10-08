Російський політолог вважає, що вибори розв'яжуть Януковичу руки
Близький до Кремля російський політолог Сергій Марков вважає, що Росія визнає вибори до Верховної Ради.
Як повідомляє «Сегодня», за словами С.Маркова, Банковій хвилюватися не варто. «Ми чекаємо, що Партія регіонів дістане перемогу за партійними списками і в більшості мажоритарних округів, причому не тільки на сході і півдні, а й у центрі України. Що ж до опозиції, ми чекаємо боротьбу за друге місце між «Батьківщиною» та «УДАРом». У цілому влада матиме міцну більшість. Безперечно, Росія ці вибори визнає. Так, ми вважаємо помилкою ув’язнення Юлії Тимошенко, але в Україні - молода демократія, а молодим демократіям властиво помилятися», - сказав політолог.
На думку С.Маркова, Захід у своїх оцінках виборів зупиниться посередині між «добре» і «погано». «Найімовірніше, позиція США і Євросоюзу буде єдиною - вони не зважаться визнати українські вибори недемократичними і водночас не захочуть визнавати їх демократичними. Тобто буде середня оцінка «частково демократичні», яка дасть змогу Заходу зберегти обличчя і водночас не рвати відносини з Україною», - наголосив він.
За словами російського політолога, змін в українсько-російських відносинах після виборів чекати не варто: «Новий парламент, як і старий, дотримуватиметься лінії Президента, а це означає, що відносини не погіршають. Чи будуть вони кращими, залежить не від парламенту. Чутки про майбутні зміни в конфігурації української влади, які повинні змінити вектор зовнішньої політики України, найімовірніше, перебільшені, оскільки геополітичний вектор у вашій країні визначає виключно Президент, а не глава АП або секретар РНБО. Безперечно, після виборів у Віктора Януковича будуть розв'язані руки для прийняття серйозних рішень, але для яких - ми не знаємо. Повороту України на схід можна чекати дуже довго і водночас він може бути вже завтра», - сказав С.Марков.