Російський політолог вважає, що вибори розв'яжуть Януковичу руки

Як повідомляє «Сегодня», за словами С.Маркова, Банковій хвилюватися не варто. «Ми чекаємо, що Партія регіонів дістане перемогу за партійними списками і в більшості мажоритарних округів, причому не тільки на сході і півдні, а й у центрі України. Що ж до опозиції, ми чекаємо боротьбу за друге місце між «Батьківщиною» та «УДАРом». У цілому влада матиме міцну більшість. Безперечно, Росія ці вибори визнає. Так, ми вважаємо помилкою ув’язнення Юлії Тимошенко, але в Україні - молода демократія, а молодим демократіям властиво помилятися», - сказав політолог.

На думку С.Маркова, Захід у своїх оцінках виборів зупиниться посередині між «добре» і «погано». «Найімовірніше, позиція США і Євросоюзу буде єдиною - вони не зважаться визнати українські вибори недемократичними і водночас не захочуть визнавати їх демократичними. Тобто буде середня оцінка «частково демократичні», яка дасть змогу Заходу зберегти обличчя і водночас не рвати відносини з Україною», - наголосив він.

За словами російського політолога, змін в українсько-російських відносинах після виборів чекати не варто: «Новий парламент, як і старий, дотримуватиметься лінії Президента, а це означає, що відносини не погіршають. Чи будуть вони кращими, залежить не від парламенту. Чутки про майбутні зміни в конфігурації української влади, які повинні змінити вектор зовнішньої політики України, найімовірніше, перебільшені, оскільки геополітичний вектор у вашій країні визначає виключно Президент, а не глава АП або секретар РНБО. Безперечно, після виборів у Віктора Януковича будуть розв'язані руки для прийняття серйозних рішень, але для яких - ми не знаємо. Повороту України на схід можна чекати дуже довго і водночас він може бути вже завтра», - сказав С.Марков.