Тігіпко заявляє про можливе скасування податкових накладних

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Тігіпко заявив на міжнародній конференції «Податкова реформа – найважливіший ресурс економічного зростання і підвищення зайнятості».

«Ми думаємо над скасуванням інституту податкової накладної та реєстру податкових накладних», - сказав С.Тігіпко, додавши, що в планах також скоротити кількість форм податкової звітності - зі 115-ти до 22-х.

Віце-прем'єр знову заявив про те, що після парламентських виборів влада проведе кардинальну реформу оподаткування, в результаті якої кількість податків в Україні може бути зменшена до 9 позицій з 23.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день уже зроблено немало у сфері скорочення податкового навантаження на фізичних осіб і на бізнес. «У нас знижено податкове навантаження на податок із прибутку – до 21% з 25%, із наступного року ставка становитиме 19%, а надалі буде знижена до 16%. Ставку ПДВ зменшено до 17% із 20%. Ставка податку на дивіденди в розмірі 5% помітно стимулює легалізацію платежів», - підкреслив віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у третьому кварталі 2012 року зарубіжні інвестори оцінили бізнес-клімат країни й умови ведення бізнесу на 2.14 балів (із п'яти можливих), що є найнижчим показником за всю історію дослідження - з 2008 року.

При цьому основні проблеми, які вплинули на негативні оцінки інвесторів, залишилися незмінними - фіскальний тиск, корупція, нестабільна політична ситуація напередодні виборів.

За даними Державної податкової служби, Єдиний реєстр на початку вересня вже налічує 33,3 млн податкових накладних. Загальна сума всіх зареєстрованих податкових накладних становить майже 325,4 млрд грн.