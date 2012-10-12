«Обком» відновлює роботу

Відповідне оголошення з'явилося на сайті «Обкому»

Головний редактор Олексій Миронов підтвердив «Телекритиці» цю інформацію, відмовившись коментувати причини призупинення роботи сайту.



«Увесь творчий колектив залишився працювати в редакції. Контент буде в тому ж стилі й ракурсі», - повідомив пан Миронов.



Головний редактор планує, що певні зміни на сайті можуть відбутися ближче до Нового року. «Можливо, ми змінимо дизайн», - пояснив пан Миронов.



На запитання, чи змінилися інвестори проекту, Олексій Миронов відповів, що в «Обкому» інвесторів не було, немає і не буде, це незалежний проект.



