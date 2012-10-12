«Обком» відновлює роботу
09:50, 12 жовтня 2012Політика
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Інтернет-видання «Обком» 12 жовтня відновлює свою роботу.
Обком повертається
Відповідне оголошення з'явилося на сайті «Обкому»
Головний редактор Олексій Миронов підтвердив «Телекритиці» цю інформацію, відмовившись коментувати причини призупинення роботи сайту.
«Увесь творчий колектив залишився працювати в редакції. Контент буде в тому ж стилі й ракурсі», - повідомив пан Миронов.
Головний редактор планує, що певні зміни на сайті можуть відбутися ближче до Нового року. «Можливо, ми змінимо дизайн», - пояснив пан Миронов.
На запитання, чи змінилися інвестори проекту, Олексій Миронов відповів, що в «Обкому» інвесторів не було, немає і не буде, це незалежний проект.
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