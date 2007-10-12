Комуністи не будуть голосувати за Тимошенко

Фракція КПУ у Верховній Раді не підтримає кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду Прем’єр-міністра України. Таку заяву зробив в ефірі радіо “ЕРА” народний депутат-комуніст Петро Цибенко, повідомляє сайт КПУ

“Будь-яке голосування, а тим паче настільки відповідальне, як голосування щодо призначення керівника уряду, буде дуже ретельно проаналізовано – всі за і проти. Але я особисто навіть у примарному сні не можу уявити ситуацію, в якій Компартія підтримає пані Тимошенко під час голосування щодо прем’єрства. Ми в даному випадку будемо вже виходити не апріорі з того, що може зробити або не зробити цей політик, а ми просто можемо виходити з тієї практики господарювання, яку, я думаю, не лише комуністи, але й народ України, не забув за кілька попередніх років, коли при владі були “помаранчеві” уряди і, зокрема, уряд пані Тимошенко”, - наголосив Петро Цибенко.

“Сьогодні я можу відповідально заявити, що фракція КПУ не підтримає цю кандидатуру”, - сказав Петро Цибенко.