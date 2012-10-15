Суд оголосив перерву в справі ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення, заслухавши думку прокурорів і захисту щодо можливості продовження засідання без участі підсудної, оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський.

Наступне судове засідання розпочнеться 13 листопада о 10.00.

Рішення суду прихильники Ю.Тимошенко зустріли вигуками: «Ганьба!».

Перед цим захисник екс-прем’єра, народний депутат Сергій Власенко заявив у суді клопотання про зупинення розгляду справи до повного одужання Ю.Тимошенко.

С.Власенко підкреслив, що, відповідно до статті 249 КПК, провадження у справі повинно бути закрито.

Він запропонував також зобов’язати лікарів повідомити про те, коли Ю.Тимошенко повністю одужає, а вже після цього призначати наступне судове засідання.