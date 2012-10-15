У Харкові продовжилося судове засідання у справі ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 головуючий суддя Костянтин Садовський відкрив судове засідання.

Ю.Тимошенко на засідання суду не доставлено.

Також відсутня у суді захисник екс-прем’єра, її донька Євгенія Тимошенко.

Зала судових засідань заповнена наполовину. На засіданні присутні в основному журналісти і кілька прихильників Ю.Тимошенко.

Під судом проходять мітинги прихильників та противників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, обидва мітинги проходять на площі Руднєва навпроти будівлі Апеляційного суду Харківської області.

На мітингу противників екс-прем’єра, незважаючи на зливу, зібралися близько 500 осіб. Цього разу вони не тримають транспаранти. Противники Ю.Тимошенко, які зібралися на відстані 20 м від будівлі суду, вимагають засудити екс-прем’єра за вчинені нею злочини.

На мітингу прихильників Ю.Тимошенко, який проходить на відстані близько 70 м від будівлі суду, зібралося близько 300 осіб, однак люди продовжують підходити.

Прихильники екс-прем’єра тримають прапори із символікою Об’єднаної опозиції. Люди вимагають звільнити усіх політичних в’язнів, у тому числі Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко e 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

11 вересня суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський, зваживши на відсутність Ю.Тимошенко у залі судових засідань, вирішив недоцільним продовжувати засідання та оголосив перерву у слуханні кримінальної справи щодо ЄЕСУ до 15 жовтня.