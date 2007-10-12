Тимошенко приємно, що ціни на бютівців зросли

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не сумнівається, що демократична коаліція одностайно проголосує як за кандидатуру нового голови Верховної Ради, так і прем’єр-міністра України.

Як повідомляв УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогодні Партія регіонів знову вдається до підкупу окремих членів БЮТ і блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, аби ті відмовилися входити до коаліції демократичних сил. «Сьогодні вони повторюють те ж саме, після чого був розпущений попередній парламент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому, за її словами, ставки дещо виросли, і за невходження до коаліції депутатам пропонується по 10 млн. доларів. «Але я хочу попередити, що дійсно, склад фракцій змінений і що в демократичних силах запроданців немає. Хай вони не ходять і не пропонують по 10 млн. доларів кожному», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ назвала «приємним є той факт, що ці суми дещо виросли». «Але я запевняю, що буде одностайне підписання угоди про демократичну коаліцію, буде одностайне голосування за визначену кандидатуру спікера і буде одностайне голосування за визначену спільну кандидатуру прем`єр-міністра України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.