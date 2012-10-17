Кінах: ми всі знаємо, що ОПОРА фінансується з-за кордону

06:33, 17 жовтня 2012
Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Анатолій Кінах вважає, що Громадянська мережа «Опора» працює на визнання парламентських виборів нелегітимними.

Анатолій Кінах вважає, що «Опора» працює на визнання виборів нелегітимними

Про це він заявив на прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Ми всі добре знаємо, що Громадська організація «Опора» фінансується з-за кордону», - сказав А.Кінах. Він вважає, що активісти цієї організації спеціально створюють базу даних для того, щоб викликати сумніви в легітимності парламентських виборів.

«Разом із тим більшість громадських організацій зробили хорошу роботу, й ми відкриті до діалогу з ними», - зазначив депутат.

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На запитання, чи має Партія регіонів свої «кишенькові» громадські об'єднання, він відповів, що ПР проти існування будь-яких «кишенькових» громадських організацій, оскільки це порушує саму суть їх роботи.

«Ми таких об'єднань не створювали, не маємо й створювати не будемо. Але співпрацюватимемо з тими організаціями, які є й які реально представляють думку народу», - сказав А.Кінах.

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