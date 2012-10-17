Кінах: ми всі знаємо, що ОПОРА фінансується з-за кордону

Про це він заявив на прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Ми всі добре знаємо, що Громадська організація «Опора» фінансується з-за кордону», - сказав А.Кінах. Він вважає, що активісти цієї організації спеціально створюють базу даних для того, щоб викликати сумніви в легітимності парламентських виборів.

«Разом із тим більшість громадських організацій зробили хорошу роботу, й ми відкриті до діалогу з ними», - зазначив депутат.

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На запитання, чи має Партія регіонів свої «кишенькові» громадські об'єднання, він відповів, що ПР проти існування будь-яких «кишенькових» громадських організацій, оскільки це порушує саму суть їх роботи.

«Ми таких об'єднань не створювали, не маємо й створювати не будемо. Але співпрацюватимемо з тими організаціями, які є й які реально представляють думку народу», - сказав А.Кінах.