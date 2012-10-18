Туск не виключає, що фото жертв Смоленської трагедії злили навмисно

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду Польщі.

На думку Д.Туска, ці фото могли з’явитися через приватну ініціативу деяких людей.

"Швидше за все, говоримо тут про брак етики, ніж про злочин чи проступок, бо підозрюю, що немає заборони робити фотографії та, мабуть, їх розповсюджувати", - сказав Д.Туск.

Як сказав прем'єр, влада Польщі буде добиватися відповідних пояснень від російської сторони.

Він також подякував польським ЗМІ, за те, що вони не поширювали цих фото.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня до МЗС Польщі було викликано посла Росії та висловлено йому вимогу знайти й покарати відповідальних за поширення фотографій жертв Смоленської авіакатастрофи 10 квітня 2010 року, що появилися на одному з російських порталів наприкінці вересня та пізніше були перенесені на ще декілька сайтів в Україні, Німеччині і США.