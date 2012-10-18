У Росії шукають, хто "злив" в інтернет моторошні фото Смоленської авіакатастрофи

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, відомством проведено перевірку за фактом появи в інтернет-ресурсах фотографій тіл громадян Республіки Польща, загиблих у катастрофі літака Ту-154М польських ВВС 10 квітня 2010 року.

«Вжито заходів для вилучення із засобів масової інформації даних матеріалів, встановлюються особи, які зробили і надали для публікації вищеназвані фотографії, а також мотиви цих дій», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в результаті перевірки встановлено: розміщені в Інтернеті фотоматеріали не містяться в матеріалах кримінальної справи, яку порушено за фактом авіакатастрофи і розслідується Слідчим комітетом Росії, і представниками СКР не проводилися.

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Як повідомляв УНІАН, польська влада вимагає від Російської Федерації знайти і покарати винних у розповсюдженні в Інтернеті шокуючих фотографій жертв Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя Президента Польщі Леха Качинського і ще 95 польських громадян.

За даними польських ЗМІ, фото, на яких були зображені понівечені тіла жертв Смоленської трагедії, з'явилися в інтернеті ще 28 вересня на декількох порталах у Росії, України, Німеччини і США.

«Українська і російська влада заблокували портали, де були ці фотографії, а дві останні країни не зробили цього, пояснивши це чинним законодавством», - повідомляє TVN24.

Цю справу розслідують польське Агентство внутрішньої безпеки і прокуратура.

Водночас, за даними польського порталу niezaleznа.pl, ці фото зробили працівники російського Міждержавного авіаційного комітету (МАК), який розслідував причини катастрофи польського урядового літака.

Як повідомляють польські ЗМІ, на фото зображені тіла на місці катастрофи і в морзі, і серед них нібито є тіло і Президента Польщі Л.Качинського.

Керівник польського МЗС закликав польські засоби масової інформації не публікувати ці фотографії.