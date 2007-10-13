Тимошенко домовилась про візит до Португалії

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО 18 жовтня планує здійснити візит до Португалії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, майбутній візит Ю.ТИМОШЕНКО обговорила на зустрічі з Послом Португалії в Україні Жозе Мануелем Пессанья ВІЄГАШЕМ.

Від імені головуючої в Європейському Союзі країни – Португалії посол привітав Ю.ТИМОШЕНКО з перемогою на парламентських виборах.

Ж.М.ВІЄГАШ підкреслив, що проведення демократичних виборів дозволило Україні зробити важливий крок по наближенню до Європи.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала послу за слова підтримки та солідарності.

Під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи переговорів щодо нової поглибленої угоди між Україною та ЄС.