Власенко розповів, як його змусили зняти штани у лікарні Тимошенко

Про це повідомив сам Сергій Власенко на прес-конференції в Харкові.

«Сьогодні під час візиту до лікарні мене змусили зняти штани, тому що у них дзвеніла рамка», - цитує Власенка «Харків. Коментарі ».

«Думаю, відео у них є, нехай оприлюднять», - додав він.

Сергій Власенко також повідомив журналістам, що вчора Тимошенко подала 14 заяв, вимагаючи дати їй можливість зв'язатися із захисником. «Учора, після перегляду цього відео (розміщеного в інтернеті 16 жовтня - УНІАН), Тимошенко намагалася зв'язатися зі мною, користуючись своїм законним правом. З цього приводу вона подала 14 заяв, вимагаючи дати їй можливість зв'язатися із захисником. До 2 годин ночі їй розповідали якісь казки, але поспілкуватися зі мною вона так і не змогла. Ніхто не намагався мене знайти, ніхто не дзвонив », - розповів Власенко.