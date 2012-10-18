Тігіпко впевнений, що у новому парламенті ПР зможе створити більшість

«УДАР» і Об'єднана опозиція «Батьківщина» не зможуть об'єднатися в парламенті, оскільки їхні лідери не домовляться між собою і не зможуть виробити загальні підходи до вирішення державних питань.

Про це заявив заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко сьогодні під час прес-конференції в офіційному прес-центрі партії, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

«Те, як вони узгоджують кандидатів у мажоритарних округах, звинувачують один одного, для мене свідчить про те, що їм не вдасться об'єднатися в парламенті. Якщо вони не можуть домовитися по мажоритарних округах, хоча це елементарні речі, то домовитися в більш серйозних питаннях - неможливо», - зазначив С.Тігіпко.

Політик підкреслив, що бажання домовитись про об'єднання ще до результатів виборів свідчить про слабкість партій і про те, що вони не вірять в можливість перемогти власними силами.

Разом з тим, він висловив упевненість, що ПР зможе створити більшість самостійно. Говорячи про можливість створення розширеної коаліції за участі «УДАРу» і Об'єднаної опозиції, С.Тігіпко зазначив, що це буде складно зробити, оскільки у ПР і опозиційних сил різне ставлення до принципових питань, зокрема, мовного, а також різні підходи до вирішення проблем в економічній, соціальній і політичній сферах.

С.Тігіпко також зазначив, що перебіг нинішньої виборчої кампанії абсолютно влаштовує ПР, оскільки партія є лідером перегонів. При цьому політик підкреслив, що для лідерства Партії регіонів є серйозна основа у вигляді конкретних результатів роботи партії влади. Він додав, що у людей змінилося ставлення до політичних партій, і багато людей при виборі керуються справами тієї чи іншої політсили і менше уваги звертають на гасла.