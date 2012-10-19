ЦВК розгляне скаргу кандидата в народні депутати Черняховського на підкуп виборців горілкою

19 жовтня 2012 року, в 16:00 Центральна виборча комісія (пл. Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК) розгляне скаргу кандидата в народні депутати України у виборчому окрузі № 221, головного координатора громадянської кампанії «Форум» Віталія Черняховського на підкуп виборців горілкою, який здійснює кандидат в народні депутати України у виборчому окрузі № 63, власник горілчаної компанії Микола П..

17 жовтня 2012 року штабісти кандидата в народні депутати у виборчому окрузі № 63 Миколи П. побили громадського активіста Павла Коваля, який проводив акцію проти підкупу виборців горілкою. Про це повідомив головний координатор громадянської кампанії «Форум» Віталій Черняховський.

«У Житомирську обласну громадську організацію «Тверезий Житомир», головою правління якої є Павло Коваль, звернулися жителі Бердичева Житомирської області з інформацією про те, що з кінця серпня 2012 року кандидат в депутати по 63-му округу, власник горілчаної компанії Микола П. роздає виборцям горілку з метою підкупу. Перевіривши дану інформацію і встановивши останній факт роздачі горілки учням ПТУ 13 жовтня в приміщенні професійно-технічного училища № 4 м. Бердичева, членами ЖООО «Тверезий Житомир» і представниками громадськості Бердичева було прийнято рішення провести 17 жовтня в Бердичеві акцію-пікет проти підкупу виборців горілкою», – розповів В. Черняховський.

Як розповів В. Черняховський, «в 17:10, після проведення акції, біля штабу кандидата Миколи П.в Бердичеві на вул. Свердлова, 1/3, на активістів «Тверезого Житомира» напали штабісти Миколи П. Один з двох нападників-штабістів завдав голові правління організації Павлу Ковалю удар по обличчю, розбивши губу, і порвав куртку».

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Віталій Черняховський

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