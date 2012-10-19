Тітка Тимошенко планує відкрити музей політичних репресій

Про це А. Ульяхіна повідомила сьогодні журналістам в Дніпропетровську після сесії обласної ради.

«До нас, родичів Юлії Володимирівни приносять дуже багато звернень, листівок на її підтримку. Також передають для Юлії Володимирівни освячені іконки, хрестики. Таких речей зібрано дуже багато. Ми це все систематизуємо і після виборів плануємо відкрити музей політичних репресій, покажемо, скільки людей в Дніпропетровську підтримують Юлію Володимирівну, скільки за неї моляться. Юля жива дякуючи «заграждению, которое идет свыше» , - зазначила А. Ульяхіна.

За її словами, нещодавнє руйнування літнього майданчика кафе у центрі Дніпропетровська, яке належить родичам Ю. Тимошенко, було «демонстрацією для інших, що Юлію Володимирівну її сім”ю, її родичів начебто в Дніпропетровську ненавидять і не сприймають».

«Це насправді не так», - сказала А. Ульяхіна.

Вона також повідомила, що руйнування майданчика було цілеспрямованою акцією.

«Кримінальну справу порушено за статтею «хуліганство». Поки злодії не знайдені. Захочуть – знайдуть, як це було з терористами», - підкреслила А. Ульяхіна.

Як повідомляв УНІАН, вночі 10 жовтня на центральній площі Дніпропетровська невідомі розгромили літній майданчик-кафе «Золота рибка», власницею якого є двоюрідна сестра екс-прем’єра Юлії Тимошенко Тетяна Шарапова.