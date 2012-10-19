Яценюк каже, що у київській мажоритарці діятиме принцип здорової конкуренції

Про це заявив глава ради об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк в ефірі 5 каналу, коментуючи узгодження мажоритарних кандидатів з партією "Удар", пише Українська правда.

Яценюк нагадав, що опозиція пропонувала партії Віталія Кличка узгодити мажоритарників ще на початку виборчої кампанії, але цього не сталося.

"Тому абсолютно природно, що коли люди пропрацювали декілька місяців на окрузі, вони, по-перше, відмовились зніматися (і ми попереджували про це, що це саме так буде), але те, що домовленості хоча б якісь досягнуті це вже плюс", - зазначив він.

"Що стосується міста Києва? Як ми можемо в місті Києві піти на те, щоби зняти таких кандидатів депутати, як Сергій Терьохін, Ксенія Ляпіна, наприклад, Володимир Яворівський, як Чорноволенко з Народного руху? На користь тих людей, я, відверто кажучи, при всій повазі до тих людей, я не знаю, хто вони. Вони зараз користуються брендом політичної сили, під якою вони йдуть", - розповів політик.

"Але це не означає, що ми повинні просто взяти і здати фактично Київ. Тому ми прийняли рішення, що має бути принцип здорової конкуренції, він існує", - уточнив політик.

"Я вважаю, що те рішення, яке відбулось по місту Києву, є абсолютно правильне і коректне, в першу чергу щодо наших політичних партнерів, в першу чергу до тих людей, які зараз ідуть по округах", - підсумував Яценюк.