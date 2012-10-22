Захист Тимошенко каже, що Азаров сам спростував її вину щодо боргів ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс лікування, заявив її захисник, народний депутат Сергій Власенко.

«Завтра ми подаємо до СБУ, спираючись на офіційну позицію уряду Миколи Азарова щодо відсутності будь-яких державних гарантій за зобов’язаннями ЄЕСУ, заяву від імені Юлії Тимошенко про закриття її сфальшованої кримінальної справи за відсутності складу злочину», - сказав С.Власенко.

Він підкреслив, що як тільки справа про держгарантії за зобов’язаннями ЄЕСУ потрапила до суду, уряд «змушений був надати суду беззаперечні докази того, що ніколи ніяких держгарантій по будь-яких зобов’язаннях корпорації ЄЕСУ не видавались».

«Саме тому сьогодні суд, перебуваючи у цьому тупику, побачивши беззаперечні докази відсутності будь-яких державних гарантій, змушений був нібито передати матеріали в СБУ», - сказав С.Власенко.

На його думку, на прикладі цієї справи демократичне суспільство побачить, «як фальшуються справи в Україні».

На думку захисника, СБУ повинна закрити кримінальну справу, якщо уряд М.Азарова заявляє про відсутність гарантій за зобов’язаннями ЄЕСУ.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.

Уряд України подав апеляційну скаргу на це рішення.

Сьогодні, 22 жовтня, Апеляційний господарський суд Києва призупинив провадження з розгляду апеляції про виплату Кабінетом міністрів боргу корпорації корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міноборони РФ у зв'язку з розслідуванням СБУ аналогічної кримінальної справи.

Рішення ухвалене у зв'язку з відповідним клопотанням Кабміну, що надійшло до суду 19 жовтня.

За словами представника Кабміну Андрія Богдана, слідчий відділ СБУ розслідує кримінальну справу, і предмет позову в господарській справі аналогічний суті кримінальної справи.

Як сказав А.Богдан, для всебічного розгляду справи необхідно одержати інформацію від СБУ про стан розгляду цієї справи, а Апеляційний госпсуд Києва має призупинити провадження для з'ясування всіх обставин.

Оголошуючи рішення про клопотання, В.Шапран сказав: "Направити Службі безпеки України матеріали господарської справи. Зупинити апеляційне провадження у справі".

"Суд обов'язково повернеться до розгляду вже після того, як слідство встановить всі обставини надання держгарантій Міноборони РФ і взагалі існування цих держгарантій", - сказав А.Богдан.

Раніше СБУ порушила кримінальну справу за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко в махінаціях у рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.