Суд призупинив апеляцію по виплаті боргу ЄЕСУ перед РФ до рішення по Тимошенко
Суд призупинив розгляд апеляції про виплату Кабміном боргу ЄЕСУ перед Міноборони РФ.
Апеляційний господарський суд Києва призупинив провадження з розгляду апеляції про виплату Кабінетом міністрів боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони РФ у зв'язку з розслідуванням СБУ аналогічної кримінальної справи.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні на засіданні в суді оголосив головуючий суддя Віктор Шапран.
Рішення ухвалене у зв'язку з відповідним клопотанням Кабміну, що надійшло до суду 19 жовтня.
За словами представника Кабміну Андрія Богдана, слідчий відділ СБУ розслідує кримінальну справу, і предмет позову в господарській справі аналогічний суті кримінальної справи.
Як сказав А.Богдан, для всебічного розгляду справи необхідно одержати інформацію від СБУ про стан розгляду цієї справи, а Апеляційний госпсуд Києва має призупинити провадження для з'ясування всіх обставин.
Оголошуючи рішення про клопотання, В.Шапран сказав: "Направити Службі безпеки України матеріали господарської справи. Зупинити апеляційне провадження у справі".
Суддя зазначив, що це рішення може бути оскаржене у Вищому господарському суді.
Коментуючи рішення журналістам, А.Богдан повідомив, що копії матеріалів господарської справи будуть в матеріалах кримінальної справи, яка перебуває у провадженні СБУ. "Розгляд апеляції зупинено на якийсь час, поки в кримінальній справі не будуть з'ясовані всі обставини", - сказав він.
Представники Міноборони Росії утрималися від коментарів.
Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.
Раніше СБУ порушила кримінальну справу за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко в махінаціях у рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.
Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром Ю.Тимошенко шкоди в 19,5 млн. грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальна справа стосовно Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ була незаконно закрита в 2005 році під тиском на той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко главою уряду.
В Об'єднаній опозиції "Батьківщина" вважають повідомлення про борги корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ спробою влади напередодні виборів очорнити ім'я Ю.Тимошенко.