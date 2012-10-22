Суд призупинив апеляцію по виплаті боргу ЄЕСУ перед РФ до рішення по Тимошенко

Апеляційний господарський суд Києва призупинив провадження з розгляду апеляції про виплату Кабінетом міністрів боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони РФ у зв'язку з розслідуванням СБУ аналогічної кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні на засіданні в суді оголосив головуючий суддя Віктор Шапран.

Рішення ухвалене у зв'язку з відповідним клопотанням Кабміну, що надійшло до суду 19 жовтня.

За словами представника Кабміну Андрія Богдана, слідчий відділ СБУ розслідує кримінальну справу, і предмет позову в господарській справі аналогічний суті кримінальної справи.

Як сказав А.Богдан, для всебічного розгляду справи необхідно одержати інформацію від СБУ про стан розгляду цієї справи, а Апеляційний госпсуд Києва має призупинити провадження для з'ясування всіх обставин.

Оголошуючи рішення про клопотання, В.Шапран сказав: "Направити Службі безпеки України матеріали господарської справи. Зупинити апеляційне провадження у справі".

Суддя зазначив, що це рішення може бути оскаржене у Вищому господарському суді.

Коментуючи рішення журналістам, А.Богдан повідомив, що копії матеріалів господарської справи будуть в матеріалах кримінальної справи, яка перебуває у провадженні СБУ. "Розгляд апеляції зупинено на якийсь час, поки в кримінальній справі не будуть з'ясовані всі обставини", - сказав він.

Представники Міноборони Росії утрималися від коментарів.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.

Раніше СБУ порушила кримінальну справу за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко в махінаціях у рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.

Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром Ю.Тимошенко шкоди в 19,5 млн. грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальна справа стосовно Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ була незаконно закрита в 2005 році під тиском на той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко главою уряду.

В Об'єднаній опозиції "Батьківщина" вважають повідомлення про борги корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ спробою влади напередодні виборів очорнити ім'я Ю.Тимошенко.