Журналіст виграв суд у Президента України

Журналіст правозахисного видання "Права людини" Юрій ЧУМАК через суд виграв у Президента України Віктора ЮЩЕНКА 3 гривні 40 копійок.

Як повідомляє “5 канал”, суд визнав неправомірною бездіяльність В.ЮЩЕНКА у тому, що він вчасно не відповів журналісту на прохання надати назви і вихідні дані документів, на яких чинний і попередній Президенти поставили гриф "Не для друку". Суд зобов`язав виплатити з державного бюджету 3 гривні 40 копійок. Саме таку суму зазначив у позові журналіст. Однак представник мас-медіа не задоволений таким завершенням справи і має намір подавати позов до Апеляційного суду, бо все ж таки хоче отримати назви закритих документів.