Янукович заочно відчитав Азарова

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив у Сімферополі на нараді з господарським активом Криму.

«Міністерство екології потягло на себе ковдру й хоче замкнути всю дозвільну систему на собі, щоб їхали до Києва й брали дозвіл у Мінекології. Я цього не допущу», - сказав В.Янукович.

При цьому глава держави акцентував увагу на персональній відповідальності з цього питання міністра екології Едуарда Ставицького і прем'єр-міністра Миколи Азарова.

«Передаю привіт і міністру, і прем'єр-міністру. Якщо така постанова прийнята, ми її скасуємо», - додав В.Янукович.

Глава держави також заявив, що в Україні йде процес дерегуляції, проте на його шляху стоять чиновники.

«Ось тут на першому ряду сидять міністри. Ось ці чиновники є моїми опонентами», - сказав В.Янукович, звертаючись до залу.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, зокрема на місцевому рівні».

Закон пропонує внести зміни в діяльність 4 центральних органів виконавчої влади, а саме: Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби геології та надр України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України.

Для розвитку цього закону Кабмін мав намір прийняти постанову, яка передбачала закриття регіональних представництв Міністерства екології та природних ресурсів із видачі дозвільних документів на користування надрами.