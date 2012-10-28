В Ізмаїлі міліція затримала 4 автобуси зі 150 «агітаторами»

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

За даними прес-служби Одеської облорганізації Комітету виборців України, колона автобусів з молодими людьми була виявлена представником одного з кандидатів-мажоритарників в Ізмаїльському окрузі №143 біля однієї з виборчих дільниць у центральній частині міста.

Повідомлення про «мігруючу» колону автобусів з молодчиками, які, можливо, готувалися влаштовувати «каруселі», було направлено в чергову частину Ізмаїльського МВВС, після чого група співробітників міліції супроводжувала автобуси до будівлі міліції і розмістила на штрафмайданчику. Що стосується молодих людей, то їм було запропоновано покинути автобуси і попрямувати для опитування в будівлю МВВС.

В ході з'ясування обставин більшість з опитаних повідомили, що їх нібито направляли «на агітацію» на виборчі дільниці, за що їм обіцяли заплатити по 150 грн.

Керівництво Ізмаїльського МВВС після 18.00 має намір поширити офіційну інформацію про цей факт.