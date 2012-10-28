Розинська оскаржуватиме результати в окрузі Пилипишина, якщо він переможе

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН в рамках проекту «Виборча ніч 2012: перші враження, оцінки та коментарі».

«Ми побачимо, якщо пан Пилипишин буде перемагати, ми, безперечно, будемо оскаржувати цю перемогу. Я переконана, він перемогти не може. Навіть при всіх цих мільйонах, які, я переконана, він витратив. Ми будемо боротися за визнання результатів недійсними», - сказала Н.Розинська.

Вона наголосила, що визнає перемогу будь-якого іншого кандидата у народні депутати у 223-му окрузі, але тільки не В.Пилипишина.

Як сказала Н.Розинська, виборці повідомили їй, що взяли продукти від В.Пилипишина, але голосувати за нього не будуть.

«Роздавалися пакетики з чаєм, чашки, пральний порошок, подекуди шпроти, боюся навіть сказати, прострочені», - зауважила Н.Розинська.

При цьому, за її словами, продукти роздавалися не від В.Пилипишина, а від громадської організації, що юридично не є порушенням виборчого законодавства.