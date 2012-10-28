Спостерігачі ENEMO зафіксували більшу кількість порушень, ніж на минулих виборах

Спостерігачі ENEMO на нинішніх парламентських виборах в Україні відзначають більшу кількість порушень, порівняно з виборами 2006, 2007 років і президентськими виборами 2010 року.

Про це повідомив голова місії ENEMO Пітер Новотни на прес-конференції в УНІАН у рамках проекту “Виборча ніч 2012: перші враження, оцінки й коментарі”.

“Ми спостерігали за виборами 2006 і 2007 років в Україні. Можна сказати, що на цих виборах порушень було більше”, - сказав він.

П.Новотни додав, що це може бути пов'язано зі змінами у виборчій системі.

Він уточнив, що більше порушень було в одномандатних округах.

Серед найбільш серйозних порушень голова місії ENEMO назвав купівлю голосів, «каруселі», підвезення виборців на автобусах.

За його словами, також були проблеми з бюлетенями - на деяких виборчих дільницях давали один бюлетень замість двох, а на одній дільниці спостерігачі зафіксували штамп «вибув» навпроти ВО «Свобода». Крім того, на деяких дільницях було виявлено застосування зникаючого чорнила.

П.Новотни зазначив, що в Києві десятки людей не змогли проголосувати, оскільки не знайшли себе в списках, хоча отримали запрошення на вибори.

За словами П.Новотни, місія підготувала два звіти про хід виборчої кампанії. Попередні висновки й рекомендації місія надасть завтра на прес-конференції о 15.30.

Він зазначив, що місія почала роботу з серпня, за виборами в Україні спостерігають 86 спостерігачів у 43 мобільних групах.