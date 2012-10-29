У Криму члени окружкому намагаються викинути з дільниці спостерігача з Канади

Про це повідомили в кримському відділенні Комітету виборців України, передає Радіо «Свобода».

Як повідомив представник комітету, на засідання цієї комісії протиправно не допустили журналістів двох засобів масової інформації, в тому числі – власкора «Нового каналу». При цьому журналістам також відмовили у наданні копії рішення про недопуск працівників ЗМІ.

У кримському відділенні Комітету виборців України також висловили занепокоєння з приводу значного затягування в кримських мажоритарних округах оприлюднення даних про кількість виборців, що проголосували.