У Криму члени окружкому намагаються викинути з дільниці спостерігача з Канади
01:23, 29 жовтня 2012Політика
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Члени окружної виборчої комісії №10 (Сімферополь, АРК) намагаються видалити з дільниці міжнародного спостерігача з Канади.
Про це повідомили в кримському відділенні Комітету виборців України, передає Радіо «Свобода».
Як повідомив представник комітету, на засідання цієї комісії протиправно не допустили журналістів двох засобів масової інформації, в тому числі – власкора «Нового каналу». При цьому журналістам також відмовили у наданні копії рішення про недопуск працівників ЗМІ.
У кримському відділенні Комітету виборців України також висловили занепокоєння з приводу значного затягування в кримських мажоритарних округах оприлюднення даних про кількість виборців, що проголосували.
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