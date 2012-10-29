У ЦВК пояснили затримку з отриманням даних про явку "людським фактором"

У ефірі "5 каналу" він розповів, що станом на 23.00 до ЦВК надійшла інформація про явку в 208 округах.

"Такі дані не надійшли з одного округу в Дніпропетровській області, з одного округу в Донецькій області, одного округу в Житомирській, тобто, це різні регіони України, щодо яких ще немає такої інформації. Я не можу говорити, що це окремо взятий регіон не надає такої інформації. Й, виходячи з тих 208 округів, у нас активність виборців становить близько 58%", - цитує А.Магеру сайт «Подробиці».

Він висловив думку, що затримка в отриманні даних про явку виборців пов'язана в першу чергу з людським чинником.

"Я думаю, що тут проблема і в людському чиннику, та все ж, організаційний момент також впливає. Певні комісії більш організовані, інші менш організовані. Все залежить від окремо взятої ОВК", - заявив він.

Раніше голова виборчого штабу Об'єднаної опозиції "Батьківщина" Олександр Турчинов заявив, що не оприлюднивши до 22.00 явку виборців ЦВК порушила законодавство.

Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко вважає, що ЦВК, не оголосивши явку виборців на виборах до 22.00, засвідчила свою підлеглість інтересам партії влади.